Депутаты предложат ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

Фракция «Справедливая Россия» на следующей неделе представит в Госдуме законодательную инициативу, направленную на борьбу с мошенничеством при продаже квартир, сообщает ТАСС .

Авторами законопроекта выступят председатель партии Сергей Миронов и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. Одной из ключевых мер станет введение «периода охлаждения» продолжительностью от 5 до 14 рабочих дней, который позволит защитить добросовестных покупателей от ситуаций, когда продавцы впоследствии оспаривают сделку, ссылаясь на «состояние измененного сознания».

Параллельно партия предлагает внедрить механизм использования эскроу-счетов при продаже единственного жилья с установлением предельных тарифов на их обслуживание.

Как отмечают авторы инициативы, это позволит обеспечить дополнительную защиту участникам рынка недвижимости без существенного ограничения свободы сделок. Предполагается поэтапное внедрение нововведения — сначала в пилотных регионах, с последующим распространением на всю страну.

