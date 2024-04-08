Депутат Мособлдумы Баранов провел проверку капремонта школы № 9 в Наро-Фоминске

Проверка проведена в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Новая школа». В контрольном мероприятии также приняли участие начальник управления по образованию администрации Наро-Фоминского городского округа Вера Хлебникова, депутаты местного совета Рената Демидова и Константин Павлов, начальник теруправления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и представители общественности.

Вместе с группой общественного контроля депутат Мособлдумы осмотрел здание школы и пообщался с представителями подрядной организации.

В настоящее время демонтажные работы на объекте завершены на 95%. Сейчас ведутся работы по монтажу скатной кровли, устройству бетонных перекрытий, полов и монтажу стенных перегородок.

«Посмотрели, как продвигаются работы и пообщались с подрядчиком. Обсудили ход ремонтных работ, поговорили о дизайнерских и планировочных решениях, которые будут реализованы на данном объекте и обсудили работы по благоустройству территории школы», — рассказал Александр Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.