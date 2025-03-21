Депутат из Мордовии предложил пенсионерам продать жилье, чтобы не платить за ЖКУ

Депутат из Мордовии, владеющий тремя земельными участками, посоветовал пенсионерам продавать квартиры, чтобы не платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщает Mash .

Предложение выдвинул Сергей Вдовин на собрании с жителями. Одна из женщин отметила, что ее мать-пенсионерка одна живет в четырехкомнатной квартире, ей тяжело оплачивать подорожавшую коммуналку.

«Почему она не продаст свою квартиру и не переедет?» — сказал Вдовин.

Вдовин предложил продать квартиру, чтобы сэкономить на ЖКУ или вовсе их не оплачивать. Таким способом он хотел помочь пенсионерам, которые пожаловались на подорожавшую коммуналку.

Сам депутат, по данным декларации 2022 года, владеет тремя земельными участками общей площадью 4 тыс. кв. м, а также жилым домом на 400 «квадратов», дачей, гаражом на 48 кв. м. и автомобилем Toyota Land Cruiser. Его доход — 7,2 млн рублей, в том числе на основном месте работы он получает 3,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова должна более 300 тыс. рублей за коммунальные услуги. Она несколько лет не оплачивала их в элитной квартире в Москве. В итоге женщина все же погасила долги.