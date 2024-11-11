Дело в сезоне: эксперт рассказала о падении цен на аренду квартир в России
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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева заявила, что снижение цен на съемные квартиры и дома в России связано с сезонным падением спроса, сообщает «МИР 24».
«Летний период характеризовался расцветом посуточной аренды, она была выгодна в пик туристического сезона и особенно в курортных городах и туристических локациях», — сказала Казанцева.
При этом, по ее словам, с сентября цены также повысились, но только в больших городах: туда вернулись к учебе студенты и там повысилась активность бизнеса. Но уже в ноябре стоимость аренды уменьшилась на 1-6% по сравнению с октябрем.
К Новому году эксперт предсказала новый всплеск стоимости: он связан с ростом популярности посуточной аренды в праздничные дни. Затем цены опять снизятся. Зимой люди меньше путешествуют и принимают решения о переезде.