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Число квартир без отделки выросло на 20% в Подмосковье за полгода

Количество квартир без отделки в Московской области выросло на 20,2% за минувшие шесть месяцев, сообщает MK.ru .

Как отметил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин, на подмосковном первичном рынке продается 44,5 тыс. квартир. Из них 20,23 тыс. реализуется без отделки, что составляет 45,5% от общего количества таких новостроек.

Шесть месяцев назад на этом же рынке реализовывалось 42,03 тыс. квартир. Из них 40% — 16,83 тыс. — предлагались без отделки.

При этом количество жилья с чистовой отделкой сократилось за этот период с 20,78 тыс. до 19,4 тыс. лотов. Доля вариантов с white box полгода назад была 10,5%, а сейчас практически не изменилась и составляет 10,9%.

В абсолютном выражении число квартир с чистовой отделкой за полгода сократилось на 6,6%, а количество лотов без отделки выросло на 20,2%.

По словам Ваулина, к такой ситуации привело решение ряда компаний сделать жилье доступнее за счет исключения опции из ДДУ.

Ранее стало известно, что российские застройщики сумели сдержать рост цен на новостройки на фоне завершения программы льготного кредитования. Этому поспособствовали средства, накопленные за предшествующий период.

Также ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.

«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сказал Воробьев.