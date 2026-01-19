Четыре молодые семьи из Одинцовского округа получили сертификаты на жилье

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 16 января вручил сертификаты на получение социальной выплаты для приобретения жилья четырем молодым семьям в рамках федеральной программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четыре молодые семьи из Одинцовского округа стали участниками федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей». Торжественная церемония вручения сертификатов на право получения социальной выплаты для покупки жилья прошла 16 января.

Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что для каждой семьи получение сертификата — важный шаг к уверенности в будущем. Он пожелал, чтобы новое жилье стало для них местом уюта и радости.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется в рамках государственной целевой программы «Жилище». Финансирование осуществляется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Участники могут приобрести квартиру или дом на первичном и вторичном рынках Московской области, погасить часть основного долга по жилищному кредиту или оплатить договор участия в долевом строительстве.

