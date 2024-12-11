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Часть жителей аварийных домов мкр Керва в Шатуре переселят в 2025 году

На этой неделе выездная администрация работала в микрорайоне Керва города Шатура. С докладом о проделанной работе и планах на будущий год выступили заместители главы и представители организаций округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в микрорайоне шла работа по ремонту кровель, скатных крыш и подъездов. Выполнена замена надземных участков вводного трубопровода теплоснабжения на ул. Школьной.

С 2015 по 2022 годы на Керве признаны аварийными 44 дома. Часть жителей получат новые квартиры уже в следующем году в пятом микрорайоне города. Жильцы еще нескольких домов — в 2026 году.

На вопросы посетителей отвечали глава округа, его заместители, представители управляющей компании, больницы, МосОблЕИРЦ.

Много вопросов было в адрес управляющей компании. Они касались горячего водоснабжения и отопления, уборки подъездов, дворов, а также крыш от снега и сосулек.

Каждое из обращений будет отработано специалистами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов.



В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.