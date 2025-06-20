БТИ Подмосковья использует в режиме реального времени систему позиционирования

Специалисты ГБУ «БТИ Московской области» при проведении измерений, закрепления на местности, хранения и передачи с заданной точностью координатной основы активно используют систему точного позиционирования (СТП МОБТИ). Она позволяет определять координаты объектов и проводить измерения с рекордной сантиметровой точностью в режиме реального времени по всему Подмосковью. Технология, основанная на данных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, сертифицирована и внесена в Государственный реестр средств измерений, что гарантирует надежность получаемых данных. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Система точного позиционирования незаменима при проведении кадастровых и геодезических работ, строительстве дорог и ЛЭП, инвентаризации объектов. Ее главные преимущества — снижение рисков ошибок при определении координат за счет использования единой геодезической основы и постоянная высокая точность координирования объектов, тем самым сокращая сроки выполнения работ. Эта система не только используется сотрудниками нашего учреждения, но мы предлагаем услуги по вычислению координат на ее основе юридическим и физическим лицам», — отметила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Надежность системы круглосуточно обеспечивают 15 стационарных опорных станций, оснащенных резервным питанием, защитой от молний и других негативных воздействий.

Станции объединены в сеть и размещены в филиалах ГБУ «БТИ Московской области» в городах Верея, Волоколамск, Воскресенск, Кашира, Климовск, Клин, Луховицы, Мытищи, Одинцово, Орехово-Зуево, Сергиев-Посад, Серебряные Пруды, Серпухов, Талдом и Шатура. Такое расположение гарантирует стабильный сигнал и постоянную высокую точность определения координат в любой точке Подмосковья.

Информация об услугах БТИ Московской области доступна:

на официальном сайте учреждения;

у наших специалистов в окнах БТИ в МФЦ.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.