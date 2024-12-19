Брокер Ракута: россияне-владельцы вторичного жилья продают его со скидкой 50%

Приобрести квартиру на вторичном рынке можно со скидкой в размере 40-50%. На такие уступки россияне готовы идти в случае, когда предложение выше спроса, рассказал URA.ru эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Многие владельцы вторичного жилья приобретали квартиру в ипотеку. У некоторых по той или иной причине нет возможности выплачивать кредит или срочно понадобились материальные средства, поэтому они продают имущество.

Покупателей на вторичном рынке не много. Поэтому продавцы готовы пойти на снижение стоимости.

При этом инвесторы, у которых есть на руках нужная сумма, разыскивают подобные объекты и хозяев, оказавшихся в таком положении. Они приобретают недвижимость на 40-50% дешевле рыночной цены.

Чаще всего инвесторы покупают квартиры в Сочи, Москве, Краснодаре и Петербурге. Там выше вероятность того, что стоимость жилья вырастет.

Ранее сообщалось, что цены на вторичную недвижимость в Москве в 2025 году могут вырасти до 10%.