Больше всего лотов выставлено на торги в Серпухове, Рузе и Павловском Посаде

На минувшей неделе за период с 13 по 17 января 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено более 120 объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю, с 13 января по 17 января 2025 года наибольшее количество лотов было выставлено на торги в г. о. Серпухов, Рузском г. о., Павлово-Посадском г. о.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании в г. о. Серпухов — 70 объектов, в Рузском м. о. — более 155 объектов, в Павлово-Посадском г. о. — более 70 объектов.

Так, например, в Павлово-Посадском городском продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 7 соток, расположенный в д. Назарьево. Начальная цена — 518 899,50 руб.

Стоит отметить, что с начала 2024 года уже передано на аукционах:

в г. о. Серпухов в аренду 43 земельных участка, в собственность 36 земельных участков;

в Рузском м. о. в аренду 221 земельный участок, в собственность 28 земельных участков;

в Павлово-Посадском г. о. в аренду 46 земельных участков, в собственность 60 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

В телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.