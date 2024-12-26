Больше половины работ по демонтажу в школе № 2 Шатуры уже завершены

В городском округе Шатура на проспекте Ильича, дом № 24, продолжается капитальный ремонт средней школы № 2. Подрядчик на 50% завершил демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы идут в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. На объекте работают 44 человека. Строители продолжают демонтажные работы, после приступят к отделочным», — говорится в сообщении.

В ходе работ новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Строители проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обновят входную группу, благоустроят прилегающую территорию. В рамках капремонта также заменят мебель.

Завершат все работы на объекте в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.