Более 77 тыс объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году

За 10 месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано более 77,2 тыс. объектов недвижимости, это на 6 тыс. больше прошлого года. С начала года на кадастровый учет поставлено 60,5 тыс. индивидуальных жилых домов площадью 8,4 млн кв. метров с налоговым потенциалом 268,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Лидерами по количеству зарегистрированных строений с начала года являются городские округа Раменский, Дмитровский и Истра. Только за октябрь в Раменском округе зарегистрировано 920 объектов недвижимости, из них 774 ИЖС площадью 102,1 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 3,1 млн рублей, в Дмитровском округе — 816 объектов, из них 615 ИЖС площадью 80,5 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 2,5 млн рублей и в Истре поставлено на учет 765 объектов, из них 655 ИЖС общей площадью 113,4 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 4 млн рублей. Всего в Подмосковье за октябрь вовлечено в налоговый оборот 10 969 объектов капитального строительства, из них 8 746 ИЖС площадью 1,2 млн кв. метров с налоговым потенциалом 38,4 млн рублей.

Ускоренная регистрации в рамках «дачной амнистии» позволяет оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов буквально за три дня, если подавать через МФЦ, то это займет 5 рабочих дней.

Подать заявку на регистрацию можно в МФЦ или Росреестр напрямую. В области также работает сервис помощи в регистрации — услуга «под ключ» от БТИ Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.