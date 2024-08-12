Более 540 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

Новые квартиры или компенсации получили более 540 переселенцев из непригодного жилья в 17 округах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона Подмосковья.

Переселение проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 541 человек, жителям 17 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», — говорится в сообщении.

Расселено 222 аварийных жилых помещения. Общая площадь расселенного жилого фонда превышает 9,7 тыс. кв. метров.

Из аварийных домов смогли переехать жители Подольска, Воскресенска, Клина, Истры, Домодедово, Егорьевска, Коломны, Жуковского, Электростали, Богородского, Волоколамского, Дмитровского, Пушкинского, Орехово-Зуевского, Рузского, Раменского и Сергиево-Посадского округов.

Аварийное жилье расселяется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.