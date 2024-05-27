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Более 40 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

Свыше 817 кв. метров аварийного жилья расселили на минувшей неделе в 8 муниципалитетах Московской области. 44 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Расселение граждан происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Из аварийного жилья переселены 44 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 20 аварийных помещений в восьми округах Московской области», — говорится в сообщении.

Всего за неделю расселили 817,3 кв. метров аварийного жилья в Электрогорске, Ступино, Луховицах, Дзержинском, округе Пушкинский, Рузском, Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском округах.

Дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.