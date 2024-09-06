Более 2,3 тыс заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье с начала года
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Собственники аварийного жилья в Подмосковье с начала года подали свыше 2,3 тысяч заявлений на жилищные сертификаты. Всего за данной мерой поддержки обратились более 3,6 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Расселение аварийного жилья ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Всего подано 2309 заявления в 35 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (634), Орехово-Зуевском округе (358), Щелкове (308), Сергиево-Посадском округе (258), Ступине (228), Егорьевске (211).
Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 66,7 тысячи квадратных метров.
Сертификат ускоряет переезд в новое жилье. Он позволяет оплатить покупку за счет государства, которое выкупает 1 кв. м. по цене 130 186 руб. Мин. метраж — 33 кв. м., даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 руб.
С помощью сертификата собственник сможет построить дом, приобрести готовое жилье или квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.