Более 200 табличек с адресами домов установили и починили в Подмосковье в 2024 г

С начала года УК Подмосковья отработали 128 задач по установке указателей с наименованием улицы и номером дома на фасадах, а также 84 задания по устранению повреждений данных элементов. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Работы провели в городском округе Химки. Новые таблички появились на доме № 4Д в микрорайоне Подрезково на Центральной улице и в квартале Ивакино на доме № 27к1. Также обновленные указатели теперь есть на домах № 3 и 18 на улице Московская, на доме № 1, улице Ватутина и на Ленинском проспекте на домах № 2 и 6.

Адресные таблички на многоквартирных домах позволяют удобно и быстро передвигаться по районам города. Они ориентируют как прохожих, так и службы экстренной помощи. Важно, чтобы указатели были в хорошем состоянии и легко читаемыми. Об их повреждениях или отсутствии следует сообщить в свою управляющую организацию.

ГУСТ МО напоминает жителям Подмосковья, что при возникновении вопросов в жилищно-коммунальной сфере можно подать заявку на портале ЕДС МО или позвонить по короткому номеру 122*4. УК обязана взять заявку в работу и исполнить в регламентные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.