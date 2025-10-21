Более 2 тыс заявлений на жилсертификаты подали жители аварийных домов Подмосковья

15 октября в Московской области завершился прием заявлений программы по выдаче жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья. За 4,5 месяца действия программы свое желание переехать в комфортное и безопасное жилье изъявили 2 027 собственников аварийных помещений и граждан, проживающих по договору социального найма, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

«Программа по выдаче сертификатов для переселения из аварийного жилья стартовала в регионе 1 июня. За это время свои заявления подали 1 314 собственников аварийных помещений и 713 граждан, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма из 41 округа Подмосковья. Всего по жилищным сертификатам планируется расселить 81 880,28 квадратных метров аварийного жилья», — сообщил министр регионального строительного комплекса Александр Туровский.

Он также отметил, что благодаря сертификату можно приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года. Сейчас всем, кто подал свои заявления в администрацию округа, необходимо выбрать жилое помещение и использовать сертификат в срок до 14 ноября.

Важно отметить, что переселенцы остаются проживать по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.