Более 1,6 тыс заявок подали на жилищные сертификаты в Подмосковье с 1 июня

Свыше 1,6 тыс. заявок на сертификаты для переселения из аварийного жилья подали жители Московской области с июня, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

«Более 1 630 заявок подали на жилищные сертификаты в Московской области. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (305), Кашире (114) и Орехово-Зуевском округе (96).

Программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилфонда стартовала в Подмосковье 1 июня. В конце июля ее расширили на проживающих в аварийном жилье по договору социального найма. Заявления на сертификаты принимают до 15 октября. Номинал сертификата — 175 тыс. рублей за 1 кв. м, площадь новой квартиры должна быть не менее 28 кв. м.

Приобрести новую квартиру можно в любом округе Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.