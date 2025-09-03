Более 1,5 тыс заявок подали на жилищные сертификаты в Подмосковье с 1 июня

В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 41 округа подали 1 515 заявлений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Программа стартовала в первый день лета. В силу ее расширения с 25 июля к ней, помимо собственников, присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма. Прием заявлений на меру поддержки продлили до 15 октября.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. В пятерку округов, где подано наибольшее количество заявлений на выдачу сертификатов входит: Шатура (305), Щелково (115), Орехово-Зуевский округ (94), Солнечногорск (87), а также Коломна (73)», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года.

Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей.

Расселение аварийного жилищного фонда ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.