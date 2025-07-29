Более 15 тыс человек живут по договорам соцнайма в аварийном жилье в Подмосковье

В Московской области стартовала выдача жилищных сертификатов для граждан, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма. В рамках госпрограммы по таким договорам подлежат расселению 5,2 тыс. аварийных помещений, в которых проживают более 15 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

Переселение из аварийных домов ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Благодаря изменениям, принятым в Жилищный кодекс (*Федеральный закон от 23.07.2025 № 233-ФЗ «О внесении изменений в статьи 85 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»), в программе по выдаче сертификатов для переселенцев из аварийного жилья, которая стартовала в Московской области с 1 июня для собственников, теперь могут принять участие и наниматели, проживающие в аварийном жилье по договорам социального найма.

Сертификат можно использовать для покупки готового жилья у застройщика в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода в 2026 году, а также для оплаты первоначального взноса по ипотеке в вышеуказанных целях.

Размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости 174,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Минимальная выплата производится за 28 кв. м (даже если квартира меньше), что составляет почти 4,9 млн руб. Если расселяемая площадь аварийного жилья больше 28 кв. м выплата рассчитывается «метр в метр».

Для получения сертификата необходимо подать заявление в администрацию муниципалитета до 1 сентября 2025 года и можно приступать к поиску квартиры в любом округе Подмосковья. На этот процесс человеку дается два месяца, в течение которых нужно определиться с вариантом приобретения квартиры в новостройке или строящемся жилье.

Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.

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