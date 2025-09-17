Более 1 650 заявлений на жилсертификаты подали жители аварийных домов Подмосковья

До 15 октября в Московской области принимают заявления на сертификаты для переселения из аварийного жилья. Программа выдачи жилищных сертификатов стартовала в Подмосковье 1 июня. Всего за 3,5 месяца действия программы жителями аварийного жилья подано 1 660 заявлений, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей. Расселение аварийного жилищного фонда ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«На сегодняшний день жители Московской области подали 1 660 заявок на жилищные сертификаты. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (305), Кашире (121) и Орехово-Зуевском округе (96)», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Желающим приобрести документ необходимо до 15 октября в письменном виде сообщить об этом в администрацию своего муниципалитета. Затем до 14 ноября выбрать жилплощадь и использовать сертификат.

Переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.