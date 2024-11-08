Бобров: автоматизация контроля нарушений правил землепользования близка к 100%

Благодаря внедрению алгоритмов искусственного интеллекта показатели автоматизации контроля и выявления нарушений в области землепользования превысили 90%. Об этом на V Всероссийском форуме контрольных органов сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Департамент информационных технологий совместно со столичной Госинспекцией по недвижимости используют цифровые технологии с целью обеспечения более эффективного управления землями.

«Наши автоматизированные системы помогают предотвращать нарушения, минимизируя необходимость проведения стандартных контрольно-надзорных мероприятий. Ежедневно данные с более чем 180 тыс. стационарных камер городского видеонаблюдения поступают и анализируются в автоматизированной системе ГИН. Кроме того, мы используем для наблюдения 42 квадрокоптера, покрывающих 82% территории столицы, формируя высокоточную модель города без нарушений», — рассказал Бобров.

Он добавил, что ведомство стремится к созданию безопасной и комфортной городской среды для жителей Москвы. Также Бобров выразил уверенность, что важную роль на пути к этой цели сыграет цифровизация.

Кроме цифровизации, внимание контрольного ведомства устремлено к вовлечению жителей в сообщество добровольных помощников и подготовке инспекторского состава. С целью круглосуточного и эффективного взаимодействия с москвичами инспекторы используют чат-боты «Самострой.net» и «Свободный доступ». Из этих ботов информация сразу направляется в рабочую систему Госинспекции по недвижимости. Таким образом происходит оптимизация финансовых и временных затрат ведомства, благодаря чему ресурсы высвобождаются для более эффективного контроля в городе.

V Всероссийский форум контрольных органов является одним из наиболее крупных мероприятий со специалистами контрольно-надзорной деятельности. Он становится площадкой диалога различных регионов каждый год. В форуме участвуют сотрудники государственных органов и представители бизнеса.