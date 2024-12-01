Аварийный жилой дом снесли в Клину

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На улице Центральной в поселке Туркмен городского округа Клин ликвидировали многоквартирный жилой дом, находившийся в аварийном состоянии. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоквартирный жилой дом общей площадью порядка 360 кв. м был построен в 1953 году. Двухэтажное здание было обследовано, по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным и включено в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

После проведения процедуры расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. Затем был выполнен снос аварийного объекта.

В настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора. На ней администрацией планируется проведение работ по благоустройству с устройством газона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.