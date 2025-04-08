Аналитики фиксируют появление новых премиальных проектов в столице

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На рынке недвижимости Москвы предложение от 1 млрд рублей выросло вдвое

Количество лотов в новостройках Москвы стоимостью от 1 млрд рублей в открытой продаже увеличилось почти в два раза по итогам первого квартала 2025 года, пишет РБК .

По информации NF Group, в текущем году на первичном рынке элитного жилья представлено 93 лота ценой от 1 млрд рублей против 50 годом ранее. Стоимость самых дорогих объектов достигает 5 млрд рублей, указывает издание.

Андрей Соловьев, партнер NF Group, отмечает, что расширение предложения связано как с общим удорожанием недвижимости, так и с появлением новых эксклюзивных проектов с уникальными лотами.

Тенденция подтверждает устойчивый спрос на премиальное жилье в столице, несмотря на экономическую нестабильность. Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие этого сегмента рынка с выходом новых дорогостоящих комплексов.

С учетом закрытых продаж рост составил 40%, свидетельствуют данные аналитических агентств, предоставленные по запросу «РБК-Недвижимости».

Ранее сообщалось об увеличении нераспроданных квартир в столичных новостройках.