Девелоперы держат высокие цены на новостройки, несмотря на снижение продаж

Застройщики по-прежнему держат цены на высоком уровне, хотя число нераспроданных площадей в новостройках увеличивается, а продажи снижаются. Чтобы не опускать цены, девелоперы сокращают объемы ввода на рынок новых проектов, сообщает «Коммерсант» .

Эксперты считают, что ситуация может привести к дефициту новостроек уже через несколько лет. При этом в планы государства не входит сокращение объемов строительства. Наоборот, обеспеченность жильем хотят повысить.

Пока нынешние темпы продаж позволяют застройщикам расплачиваться с банками к моменту ввода недвижимости в эксплуатацию. Но потенциальная прибыль остается в виде не проданных квадратных метров. К 2026 году у застройщиков уже может не быть достаточной суммы, чтобы расплатиться с банками.

Ранее стало известно, что одними из наиболее важных факторов для россиян при выборе жилья в новостройке являются цена (53%), инфраструктура района (37%), расположение дома (32%) и надежность продавца (31%). В 44% случаев о новых предложениях застройщиков опрошенные узнают из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.