Аксенов: обрушившийся мост в Крыму полностью восстановят в 2025 году

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обрушившийся мост на автодороге Джанкой — Маслово полностью восстановят в 2025 году. Предварительно, объем финансирования составит около 180 млн рублей.

Аксенов отметил, что этой суммы должно быть достаточно, однако, если понадобится дополнительное финансирование, власти вернутся к этому вопросу.

«Сам мост в 2025 году восстановим в полном объеме, а движение будет восстановлено после 11 часов», — заявил Аксенов в Telegram-канале.

Мост в Джанкойском районе Крыма рухнул во время того, как по нему ехал большегруз с морковкой. По словам водителя, он перевозил 21 тонну овощей, хотя грузоподъемность переправы рассчитана максимум на 18 тонн.

При обрушении пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь.