Аграрный холдинг по выращиванию овощей в Дмитрове выкупил 386 га областной земли

Между Мособлимуществом и ООО «Мосагрофуд-Д» заключены договоры купли-продажи в отношении 3 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 386 га, расположенных в Дмитровском городском округе. Общая стоимость составила более 22,7 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Это достаточно крупный агрохолдинг, начинали свою деятельность на арендованных площадях в рамках заключенного соглашения с областным правительством. Необходимую для развития часть земли компания выкупила, в собственности у которой на сегодняшний день порядка 2 тыс. гектаров. Здесь выращивают овощи и поставляют их в федеральные сети как в упакованном, так и расфасованном виде», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Полевые работы агрохолдинг осуществляет с помощью современной сельхозтехники, овощи хранятся в 17 хранилищах, есть свой машинно-тракторный парк с ремонтными мастерскими, а также склады для хранения семян и удобрений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность ввода земли в сельскохозяйственный оборот. Для этого создается соответствующая законодательная база.

Также губернатор сообщил, что в регионе активно привлекают новые предприятия, власти стараются выстроить интенсивную коммуникацию с бизнесом.

«Чем более интенсивная коммуникация с бизнесом, тем большую мы видим отдачу в виде налогов, количества зарегистрированных компаний», — сказал Воробьев.