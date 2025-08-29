7 жителей Жуковского получили сертификат на переселение из аварийного жилья

Глава Жуковского Андроник Пак вручил сертификаты жителям города на переселение из аварийного жилья. Сертификат получили семь семей, являющихся нанимателями аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря сертификату жители аварийных домов получают возможность переехать в новое комфортное жилье в любом городе Подмосковья, не дожидаясь переселения. По нему можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе региона — с отделкой, без отделки или в ипотеку, а также в строящемся доме, со сроком ввода в эксплуатацию в 2026 году», — прокомментировал глава Жуковского.

Программа стартовала в Подмосковье 1 июня 2025 года. Государство выкупает у граждан квадратные метры по фиксированной цене — 174 839 руб./м². Минимальная выплата — за 28 кв. м (даже если площадь меньше), что составляет почти 4,9 млн руб. Изначально получить сертификаты могли только собственники жилья. С 25 июля это могут сделать и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма.

Реализовать сертификаты нужно до 14 ноября 2025 года.

В июле 2025 года глава Жуковского Андроник Пак вручил сертификат на переселение еще одной жительнице города.

В 2024 году 31 семья из Жуковского, проживающая в аварийных домах, улучшила свои жилищные условия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.