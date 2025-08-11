678 человек переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в четырнадцати городских округах: Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Лосино-Петровский, Наро-Фоминский, Павловский Посад, Пушкинский, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Шатура, Щелково — из аварийного жилищного фонда расселены 678 человек из 254 жилых помещений общей площадью 9 941,27 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Подмосковье расширили программу выдачи жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья. Теперь их могут получить не только собственники, но и наниматели по договору социального найма. Для того, чтобы подать заявление на жилищный сертификат, нужно до 1 сентября обратиться в администрацию своего муниципалитета.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.