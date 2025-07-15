651 заявление на жилищные сертификаты подали жители аварийных домов Подмосковья

В Московской области продолжается реализация программы жилищных сертификатов, которая стартовала в регионе 1 июня. За это время собственниками аварийных помещений подано 651 заявление на получение субсидии, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Всего с начала реализации программы сертификатов подано 651 заявление в 38 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (134) Щелкове (70), Орехово-Зуевском округе (48) Кашире (36)», — говорится в сообщении.

Общий объем расселяемого аварийного фонда составит 26,2 тыс. кв. м.

Подать заявление можно в администрацию своего муниципалитета. Принимают их до 1 августа 2025 года. Затем, до 1 октября, сертификат нужно реализовать. Найти подходящую квартиру — в новостройках любого округа Московской области и переехать из аварийного жилья в благоустроенное.

«Программа выдачи сертификатов позволяет собственнику аварийного жилья практически за 1 месяц переехать из небезопасного дома в новостройку. Государство выкупает старые квартиры по цене 174,8 тыс. рублей за квадратный метр. При этом выплата осуществляется минимум за 28 кв. м», — разъяснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить, какой у него срок действия, что делать, если аварийное жилье досталось по наследству несовершеннолетнему ребенку либо это долевая собственность — чтобы ответить на все эти вопросы в Минстрое работают телефоны «Горячей линии»: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. Так вот, я хочу вам сказать, Максим Александрович (Фомин, первый зампред правительства региона — ред.), что при вашем руководстве не в каждом городе у нас строятся новые дома. Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.