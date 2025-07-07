65 человек переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На минувшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в семи городских округах: Воскресенск, Истра, Коломна, Королев, Красногорск, Солнечногорск, Ступино - из аварийного жилищного фонда расселены 65 человек из 16 жилых помещений общей площадью 784,12 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

За первый месяц реализации программы по выдаче сертификатов для переселения из аварийного жилья собственники аварийных домов подали более 500 заявлений в 37 округах на получение сертификата.

Например, в городском округе Жуковский Елена Владимировна Осипова стала в этом году первой жуковчанкой, которая получила такой сертификат. Новую квартиру семья Осиповых уже подобрала.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить - на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.