6 жителей Наро-Фоминска получили сертификат на переселение из аварийного жилья

Сертификат на покупку жилья в новостройке вручили шестерым жителям Наро-Фоминского округа. Это важный шаг в реализации государственной программы по расселению аварийного фонда, которая проводится по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в 2025 году вручено уже 22 сертификата: 20 собственникам аварийного жилья и 2 нанимателям по договорам социального найма в аварийных многоквартирных домах. Программа особенно важна для жителей коммунальных квартир — теперь владелец даже одной комнаты может приобрести полноценную однокомнатную квартиру в новостройке.

Жилищные сертификаты дарят семьям не просто новые квадратные метры, а возможность собственного выбора — самим найти тот самый дом, где будет уютно и светло, где начнется новая жизнь.

Впереди — расселение еще десятков семей, чьи дома признаны аварийными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.