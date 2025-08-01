6 сертификатов вручили переселенцам из аварийного жилья в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском округе торжественно вручили 6 сертификатов переселенцам из аварийного жилого фонда. Они воспользовались новыми условиями госпрограммы, согласно которым собственники жилья, а с 1 июля и квартиросъемщики по договорам социального найма, в аварийных домах получают сертификат и выкупную стоимость за свою квартиру из расчета 174 839 рублей за квадратный метр. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Сергиево-Посадском округе такой возможностью уже пользуются собственники квадратных метров, которые не хотят ждать переселения. Заявления на получение сертификатов подали 15 человек, принято 13 положительных решений.

Всего в округе расселению подлежат 176 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, новоселья ждут почти 4 тысячи человек. Напомним, сейчас в муниципалитете возводятся три новостройки для переселенцев: на ул. Театральной в г. Краснозаводск, на ул. Владимирская и 2-й Кирпичный завод в Сергиевом Посаде. Уже определен участок под строительство еще одного дома в Краснозаводске на ул. Сержанта Сергея Разина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.