42 человека расселили из аварийного жилья в Подмосковье на прошлой неделе

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на прошедшей неделе в Московской области расселено 42 человека из пяти городских округов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Богородском городском округе, Дмитровском городском округе, городском округе Домодедово, городском округе Пушкинский, городском округе Солнечногорск из аварийного жилищного фонда расселены 42 человека из 12 жилых помещений общей площадью 632 кв. метров.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, приобретены квартиры на вторичном рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.