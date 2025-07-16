4 семьи Егорьевска получили сертификаты на покупку нового жилья

В Егорьевске реализуют государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». В нее включены 32 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 2017 года по настоящее время, сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из способов переселения — это предоставление собственникам аварийных жилых помещений субсидий на покупку новых квартир, сертификат также можно использовать для уплаты первоначального взноса жилищного кредита. Собственники 20-ти помещений уже подали заявления на получение сертификата.

Стоимость 1 квадратного метра по сертификату составляет 174 839,00 руб. Лимиты финансирования для обеспечения граждан, подавших заявление на получение субсидии, составляют — 98, 91 млн. руб., из них:

97,93 млн. руб. — средства бюджета Московской области;

0,98 млн. руб. — средства бюджета муниципального округа Егорьевск.

15 июля в торжественной обстановке глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов вместе с председателем местного Совета депутатов Михаилом Лавровым вручили сертификаты первым четырем семьям.

«Говорю огромное спасибо администрации нашего округа, нашему губернатору, нашему президенту за то, что существует такая программа, что люди переселились. Что получили возможность выбрать себе квартиру — на каком этаже, сколько комнат… И, если, например, была однокомнатная квартира, что-то доплатили — получили двушку… Так что — очень благодарны!» — сказала Новикова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.