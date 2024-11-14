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2700 человек из аварийных домов в Подмосковье получили сертификаты на жилье

В Подмосковье реализуется программа выдачи сертификатов на жилье переселенцам из аварийных домов. За 10 месяцев уже 2700 человек согласились на эту меру поддержки, сообщил первый заместитель министра строительного комплекса региона Константин Лапин на 97-м заседании Мособлдумы.

«Мы смогли расселить около 50 тыс. кв. метров аварийного жилого фонда только за счет сертификатов», — сказал Лапин.

Он отметил, что больше всего сертификатов на приобретение жилья было выдано в Шатуре, Щелкове и Сергиевом Посаде. Именно в этих округах больше всего аварийного жилья.

Лапин напомнил, что с января 2024 года владельцам расселяемых помещений выдается жилищный сертификат номиналом 130 185 тыс. рублей за 1 кв. метр. Его обладатели могут реализовать его на приобретение жилья на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома», — сказал Воробьев.