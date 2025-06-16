204 заявки на сертификаты подали переселенцы из аварийного жилья в Подмосковье

Собственники аварийных жилых помещений с начала июня подали уже 204 заявления на жилищные сертификаты в 27 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса региона.

Всего подано 204 заявления в 27 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (30), Щелкове (27), Орехово-Зуевском округе (18), Егорьевске и Кашире (по 15), Королеве (14) и Рузском округе (11).

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. С его помощью собственник сможет приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Выплачивается сертификат по цене 174 839 рублей за 1 кв. м государством. При этом минимальный метраж — 28 кв. м, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 895 492 руб.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить, какой у него срок действия, что делать, если аварийное жилье досталось по наследству несовершеннолетнему ребенку либо это долевая собственность — чтобы ответить на все эти вопросы в Минстрое работают телефоны «Горячей линии» 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.