160 медработников приобретут квартиру в Подмосковье по соципотеке в 2024 г

Программа «Социальная ипотека» в Подмосковье будет продолжена в 2024 году. Еще 160 медицинских работников, 73 педагога, 57 ученых и специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также 5 тренеров получат жилье на льготных условиях, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Основная цель программы — улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Участники программы получают от региона: 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса; компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение 10 лет. Сам участник платит только проценты по кредиту.

Принять участие в программе могут: учителя с педагогическим стажем работы на территории РФ не менее 5 лет в возрасте до 45 лет; молодые учителя со стажем педагогической работы на территории региона не менее 3 лет в возрасте до 35 лет; воспитатели со стажем педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет, в том числе в регионе не менее 3 лет, в возрасте до 45 лет.

Общие условия: наличие первой или высшей квалификационной категории или ученой степени; отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в регионе или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации; возможность получения ипотеки; трудовой договор в организации образования на территории Подмосковья на 10 лет.

Для врачей и медицинского персонала: возраст для женщин до 50 лет, для мужчин до 55 лет; стаж работы по специальности на территории РФ не менее 3 лет; наличие первой, второй или высшей квалификационной категории; трудовой договор в организации здравоохранения на территории Подмосковья на 10 лет; отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в регионе или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации; возможность получения ипотеки.

Для молодых ученых и уникальных специалистов ОПК: возраст для докторов наук до 40 лет, для кандидатов наук до 35 лет, для работников без ученой степени до 35 лет; общий непрерывный стаж работы не менее 1 года на основном месте работы; отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации; возможность получения ипотеки.

Для тренеров: возраст для женщин до 45 лет, для мужчин до 50 лет; стаж работы по специальности на территории РФ не менее 3 лет; трудовой договор в организации физической культуры и спорта на территории Подмосковья на 10 лет; отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в МО или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации; возможность получения ипотеки.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.