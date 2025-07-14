143 человека переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в четырнадцати городских округах: Богородский, Бронницы, Дмитровский, Егорьевск, Жуковский, Коломна, Красногорск, Лобня, Лосино-Петровский, Павловский Посад, Пушкинский, Серпухов, Щелково, Электросталь - из аварийного жилищного фонда расселены 143 человека из 64 жилых помещений общей площадью 2 731,62 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Королеве первые сертификаты вручили собственникам аварийного жилья на прошлой неделе. Всего в округе в программу вошли семь многоквартирных домов, на сегодняшний день 26 собственников подали заявление на получение сертификата, восемь уже подписали соглашение о предоставлении документа.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить - на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.