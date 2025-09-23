1 700 заявлений на жилсертификаты подали жители аварийных домов Подмосковья

В Московской области продолжается прием заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья. Подать заявление можно до 15 октября. Всего по программе, которая стартовала 1 июня, подано 1 700 заявлений, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Жилищный сертификат гарантирует приобретение жилья за счет государства по цене 174 839 рублей за квадратный метр. При этом, даже если площадь принадлежащего владельцу аварийного жилья меньше, минимальная площадь приобретаемого жилья составит 28 кв. м, а сумма возмещения — почти 4,9 млн рублей. Программа расселения аварийного жилищного фонда реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Для получения сертификата необходимо до 15 октября подать письменное заявление в администрацию своего муниципалитета, а затем до 14 ноября выбрать жилое помещение и использовать сертификат. Важно отметить, что переселенцы остаются проживать по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.