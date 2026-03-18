В Подмосковье построят три перехода через железнодорожные пути в 2026 году

Три новых разноуровневых пешеходных перехода через железнодорожные пути строят в Подмосковье в 2026 году. Объекты возводят в Королеве и Одинцове, также завершено проектирование перехода в Раменском, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области продолжается развитие железнодорожной инфраструктуры и линий МЦД. Одновременно в регионе усиливают меры безопасности на путях, включая строительство современных разноуровневых переходов.

«Сегодня в Подмосковье строятся современные разноуровневые пешеходные переходы через железнодорожные пути — крытые, с лифтами, с пандусами, с ярким освещением и широкими проходами. С 2022 года построено уже 9 таких современных переходов. В 2026 году ведется строительство еще трех объектов. В Королеве на станции Подлипки-Дачные — открытие запланировано на декабрь этого года. Два перехода в Одинцове — тоже планируется сдать в декабре. Кроме того, завершено проектирование еще одного перехода в Раменском, на станции Удельная», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он пояснил, что при выборе мест учитываются статистика несчастных случаев и интенсивность движения поездов, а также число жителей, ежедневно пользующихся переходами. Параллельно ликвидируют стихийные тропы и взаимодействуют с цифровыми сервисами: при построении маршрута в Яндекс Картах отображаются только безопасные пути пересечения железной дороги.

«В целом в 2026 году запланировано ликвидировать порядка 500 опасных троп, установить 150 камер и ограждения», — отметил Брынцалов.

Спикер добавил, что в 2023 году на федеральном уровне был принят закон, разработанный Мособлдумой, который увеличил штрафы за переход путей в неположенном месте. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф составляет 1500 рублей, в остальных регионах — 500 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.