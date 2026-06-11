В Подмосковье ИИ снизил ложные сигналы о лесных пожарах на 90%

В Московской области количество ложных срабатываний системы мониторинга лесных пожаров сократилось более чем на 90% благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в 2026 году. Готовность региона к пожароопасному сезону обсудили на выездном заседании комитета Мособлдумы в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Выездное заседание комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии прошло на лесопожарной станции ЛПС-2 «Орехово-Зуево». Участники рассмотрели прохождение пожароопасного сезона 2026 года и меры по повышению эффективности мониторинга.

«Готовность к противопожарному сезону — это, в первую очередь, возможность оперативно определять пожары и сокращать время до их полного тушения. Возникновения пожаров фиксируются вовремя четырехуровневой системой защиты: видео, наземный, авиационный и космический мониторинги», — отметил председатель комитета Владимир Шапкин.

В 2026 году в систему мониторинга внедрили технологии искусственного интеллекта. ИИ анализирует все сигналы и позволил сократить число ложных срабатываний более чем на 90%, что освободило время диспетчеров для контроля и координации работы.

«Мы ежегодно совершенствуем систему охраны лесов от пожаров. Сейчас ИИ анализирует все срабатывания системы, что позволяет перепроверять информацию и отслеживать личный состав», — пояснил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В регионе работают 28 лесопожарных станций. Мониторинг ведется круглосуточно с использованием 147 видеокомплексов, 15 наземных маршрутов протяженностью 2943 км, авиационного патрулирования объемом 698 летных часов и космической системы ИСДМ-Рослесхоз. Сообщения о возгораниях также принимаются по номеру 112.

В 2026 году для лесничеств закупили 39 единиц техники и 24 единицы оборудования на сумму 257,4 млн рублей. Ожидается поставка еще одной единицы техники и пяти единиц оборудования. Проводится капитальный ремонт станций в Дмитровском и Одинцовском округах, а в Шатурском округе строится новая лесопожарная станция.

«Мы приняли закон о страховании лесных пожарных от несчастных случаев — первые в Российской Федерации. Также утвержден закон о выделении жилья для сотрудников Мособллеса. В Госдуме рассматривается инициатива о праве проезда спецтехники к местам тушения без спецразрешений», — добавил Владимир Шапкин.

По словам Алексея Ларькина, пожароопасный сезон проходит стабильно, без сложных возгораний, техника и личный состав находятся на постоянном дежурстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.