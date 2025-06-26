В Мособлдуме прошла открытая трибуна по вопросам расселения аварийного жилья

В конференц-зале регионального парламента прошла открытая трибуна на тему «Расселение аварийного жилья в Московской области». В мероприятии приняли участие представители правительства Московской области, профильных министерств, Контрольно-счетной палаты и Общественной палаты Подмосковья, администраций городских округов, ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Открыл мероприятие заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Мы проводим открытую трибуну по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Сейчас продолжается расселение домов, признанных аварийными, до 1 апреля 2025 года. Порядка 800 тысяч квадратных метров будет расселяться, в которых проживает почти 50 тысяч наших жителей. На этот год объем финансирования по госпрограмме на расселение граждан из аварийного жилья превышает 24 млрд рублей. Это средства областного и местных бюджетов», — представил он основные данные.

По словам Олега Рожнова, большую роль в решении задачи по расселению играет жилищный сертификат.

«Если на ожидание квартиры в очереди уходят годы, то сертификат дает возможность переехать в новое жилье за короткий период, буквально месяц-два. Причем выбрать квартиру можно по желанию жителя в любом муниципалитете. Мы видим, что далеко не все знают о сертификатах, о том, как эта программа работает. Из-за недостатка информации мы знаем возникают разные сомнения, не все знают, куда идти, что именно делать. Кто-то боится, что не сможет на выделенные деньги купить достойное жилье. Поэтому для нас важно рассказать всеми возможными путями, как работать с сертификатом», — озвучил главные задачи трибуны заместитель председателя Мособлдумы.

С приветственным словом к присутствующим обратился вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

«У нас программа, благодаря поддержке нашего президента, федерального правительства и решению нашего губернатора, динамично развивается. Если три года назад расселение аварийного жилья в квадратных метрах составляло не более 30 тысяч квадратных метров, то по позапрошлому — почти 100 тысяч квадратных метров, в прошлом — уже 120. В этом году мы планируем, что этот показатель превысит планку в 160 тысяч квадратных метров жилья. В этом году мы впервые включили в программу расселения все аварийное жилье, которое было признанно таковым до 1 апреля 2025 года», — сказал он.

С докладом по теме открытой трибуны выступил Александр Туровский, министр строительного комплекса Московской области. Он отметил, что по госпрограмме расселение из аварийного жилого фонда в Московской области необходимо завершить до 2032 года включительно. По его словам, ежегодно увеличивать количество переселенных людей удается благодаря строительству нового жилья, а также мер соцподдержки.

«Все дома, которые мы строим, современные, со светлыми квартирами, ремонтом, «Безопасным регионом», безбарьерной средой. В городских округах Дмитровский, Пушкинский, Красногорск, Богородский, Ступино, Шатура в настоящий момент строительство домов завершено. До конца июля планируем переселить 1 309 семей. Также мы продолжаем строительство 10 домов еще в 5 городских округах. Это более 60 тысяч квадратных метров, куда переедет более 1 400 семей», — отметил Туровский.

По поручению губернатора и при поддержке депутатского корпуса в Московской области с 1 июня возобновлена программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья. Так, в 2024 году за короткий период удалось расселить более 2 тысяч человек из 42 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Александр Туровский обозначил шесть шагов к выдаче сертификата:

подача заявления в администрацию;

заказ выписки из ЕГРН;

проведение оценки квартиры;

подбор квартиры собственником;

оплата нового жилья по сертификату;

оформление права собственности.

Воспользоваться сертификатом можно при условиях: чтобы дом был признан аварийным и включен в государственную программу, право собственности приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу, на дату признания дома аварийным у гражданина должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

«За каждый квадратный метр мы выплачиваем 174 тысячи рублей. Срок подачи заявления — с 1 июня по 1 августа. Срок реализации — до 1 октября текущего года. Есть возможность покупки готового жилья или нескольких жилых помещений. И если стоимость квартиры меньше суммы сертификата, остаток можно потратить на улучшение жилищных условий, а также по своему усмотрению», — добавил Туровский.

«Залог успеха реализации сертификатов — это информирование жителей. Из опыта прошлых лет знаем, что граждане не до конца верят, что это возможно. С 29 мая во всех городских округах проводим встречи, уже их состоялось 140. У нас готов информационный материал, им пользуются все городские округа. Также у нас открыта горячая линия нашего министерства, которая работает круглосуточно», — сказал выступающий.

По словам министра строительного комплекса Московской области, на сегодняшний день уже подано более 400 заявлений — это почти 17 тысяч квадратных метров в 37 городских округах.

В ходе мероприятия своим опытом расселения граждан из аварийного жилья представили главы пяти городских округов Подмосковья.

Шатура

От муниципального округа Шатура доклад представил глава Николай Прилуцкий.

Всего, по его словам, в округе 1276 многоквартирных домов. Из них 64 дома — признаны аварийными до 1 января 2017 года, 123 дома — до 1 января 2022 года и 219 — после 1 января 2022 года. С 2022 по 2024 годы введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома, в которые расселены 974 жителя из 60 аварийных домов.

«В 2025 году введены в эксплуатацию два многоквартирных дома в поселках Туголесский Бор и Радовицкий для расселения 18 аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 292 человек. На завершающей стадии строительства находятся два многоквартирных дома в городах Шатура и Рошаль, куда расселятся 482 жителя из 31 аварийного дома. В настоящее время ведется строительство двух многоквартирных домов в городе Шатура, куда будет расселено 605 человек из 18 аварийных домов. Для расселения 41 аварийного дома, в котором проживает 709 наших жителей, и 66 аварийных домов в Рошале — планируется заключить контракт на проектирование и строительство многоквартирных домов в Шатуре и соответственно Рошале», — рассказал Николай Прилуцкий.

Глава Шатуры отметил, что благодаря внедрению нового способа получения жилищных условий посредством выдачи сертификатов, удалось ускорить темпы расселения в округе.

«С 2022 по 2024 год было выдано 319 сертификатов на приобретение жилья. На данный момент к нам поступило уже 86 заявлений от собственников на получение сертификатов по новой программе 2025 года. В настоящее время всей нашей командой ведётся активная работа по реализации данного права граждан на территории нашего округа», — привел он данные.

Пушкинский

Результаты работы по городскому округу Пушкинский представил глава Максим Красноцветов.

На сегодняшний день в округе 125 аварийных многоквартирных домов общей площадью 72 тысячи квадратных метров. Расселение аварийного фонда реализуется в рамках государственной программы — это 91 дом, а также силами застройщика в рамках заключения договоров о комплексном развитии территории — это 34 аварийных и 56 ветхих домов.

«Реализация государственной программы делится на две подпрограммы. В первую вошли дома, признанные аварийными до 2017 года, во вторую — после 2017-го. В первую подпрограмму включены 61 аварийный дом с общим количеством 802 жилых помещения и охватом населения 1 790 человек. На сегодняшний день осталось расселить 62 помещения. В 2024 году в Пушкинском построены и введены в эксплуатацию три МКД для переселения граждан из аварийного фонда. Дополнительно приобретено на вторичном рынке 55 жилых помещений для расселения 154 граждан, а также было заключено 13 соглашений об изъятии жилых помещений путём предоставления выкупной стоимости», — сказал Максим Красноцветов.

По словам выступающего, в рамках реализации второй подпрограммы подлежат расселению 30 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 1 580 человек.

«В 2024 году по данной программе было заключено 9 соглашений на предоставлении сертификатов, также заключено 13 соглашений об изъятии помещений путем выкупа. С 1 июля 2025 года возобновлено предоставление сертификатов. Администрацией в рамках информирования граждан состоялись несколько встреч. По результатам которых получено 12 заявлений на предоставление сертификата, в настоящее время проводится оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости», — отметил в завершении своего выступления глава Пушкинского городского округа.

Ступино

Далее выступил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. В округе, по его словам, в настоящий момент признано аварийными 68 многоквартирных домов — 973 помещения общей площадью 31,5 тыс. квадратных метров, в которых проживают более 2 тысяч человек. Идет обследование еще 18 МКД — это порядка 300 жилых помещений общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров.

«То есть у нас количество аварийного фонда добавится. И мы расселяем по трем вариантам. Первый вариант — новострой. В прошлом году в один такой дом у нас переехало 132 семьи, а в этом году 175 жилых помещений мы предоставили во втором доме. Второй вариант переселения — это приобретение жилья на вторичном рынке. Порядка 70 квартир мы купили в прошлом году на вторичном рынке, но столкнулись с проблемами. Во-первых, это вторичный рынок и люди переезжают не в новое жилье. Также тяжело подобрать подходящую площадь», — сказал Сергей Мужальских.

Третий вариант, как подчеркнул глава Ступино, выдача сертификатов. В прошлом году их было выдано 30.

«Еще хочу поделиться нашим опытом. Это пилотный проект. Там, где у нас были бараки, которые мы расселили, мы сформировали земельный участок, поставили на кадастровый учет, выставили его на аукцион для строительства нового дома. И в договор включили обременение застройщику — демонтаж тех бараков, которые там находятся. Пять бараков были демонтированы таким образом, и из бюджета муниципального образования около 40 миллионов рублей мы сформировали. И в настоящий момент идет проектирование дома, который будет на этом месте и в который мы точно так же будем переселять аварийщиков», — добавил он.

Также, по словам докладчика, ведётся строительство дома на улице Чайковского, где под цели расселения закуплено 135 квартир.

Кашира

Следующим с докладом выступил Сергей Гудзь, заместитель главы городского округа Кашира.

Он отметил, что на территории округа расположено 809 МКД, 24 из них — признаны аварийными с общей площадью 19 тысяч квадратных метров и числом граждан 1 313 человек. В рамках реализации действующей программы переселения из аварийного жилого фонда Московской области планируется переселить 15 МКД общей площадью 13,9 тысячи квадратных метров с числом граждан 1 016 человек.

«В 2024 году мы расселили 131 гражданина из 60 жилых помещений общей площадью 2 062 квадратных метров. В том числе мы предоставили 34 сертификата. В 2025 году планируем расселить 27 граждан из 11 жилых помещений и приобрести 11 жилых помещений площадью не менее 455 квадратных метров. В 2026-м году, согласно программе, подлежит переселению 989 граждан из 11 МКД общей площадью 13,5 тыс. квадратных метра», — рассказал Сергей Гудзь.

Для округа, по его словам, это большой объем, так как из всех жилых помещений — 70% составляют однокомнатные квартиры.

«В этой связи администрацией совместно с министерством строительного комплекса было принято решение о подборе земельного участка и строительстве многоквартирных жилых домов для расселения аварийного жилья. Мы подобрали и сформировали земельный участок, подходящий по требованиям. Он составляет 3,8 гектара. В настоящее время подготовлена конкурсная документация и направлена на согласование в региональный центр торгов», — подчеркнул Сергей Гудзь.

Далее он рассказала о том, как в округе в 2025 году стартовал новый этап выдачи сертификатов на приобретение жилья. На текущую дату принято 75 заявлений. Тридцать из них уже рассмотрено: 27 — с положительным решением на получение сертификата, 3 — с отказом. Девять сертификатов предоставлено.

Коломна

Завершил череду докладов глава городского округа Коломна Александр Гречищев. По его словам, в округе из 1846 многоквартирных жилых домов общей площадью 6,5 миллиона квадратных метров — свыше 60% составляют дома старше 50 лет, 18% — старше 75 лет. Все эти дома находятся не в аварийном, но ветхом состоянии.

«По нашей оценке 35% домов жилого фонда подлежат в ближайшее время признанию их аварийными. И введение дополнительного механизма по переселению в форме выдачи сертификатов ускорит реализацию данной программы. Если в программе 2019–2024 годов на территории Коломны было расселено 5 МКД, то программой до 2029 года предусмотрено расселение более 50 домов общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Программа увеличена практически в 2,5 раза. Мы определили себе ряд мероприятий, которые позволят нам ее реализовать. За счет нового жилищного строительства и строительства в рамках комплексного развития территории. Так, в ближайшие годы будет построено порядка 30 тысяч квадратных метров жилья», — отметил Александр Гречищев.

Что касается сертификатов — в округе до 2029 года их планируется выдать на 28 тысяч квадратных метров, что составляет 90% от всего объёма переселяемого фонда. Для того, чтобы жители понимали механизм предоставления выплат, важным направлением работы администрации, как подчеркнул Гречищев, является информирование граждан о реализации государственной программы.

В ходе открытой трибуны от жителей поступили вопросы. Все они будут проработаны, ответы и разъяснения будут опубликованы на официальном сайте Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.