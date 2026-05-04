Поисковики Подмосковья проведут 500 экспедиций в 2026 году

Поисковые отряды Подмосковья в 2026 году организуют более 500 экспедиций, свыше 200 из них пройдут в регионе. В работе участвуют более трех тысяч добровольцев, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Сегодня в регионе функционирует 12 поисковых объединений, которые включают в себя 113 поисковых отрядов. Это более трех тысяч человек — добровольцев, объединенных одной благородной целью. В этом году запланировано проведение более 500 поисковых экспедиций. Из них свыше 200 пройдут непосредственно на территории Московской области», — рассказал Игорь Брынцалов.

В рамках проекта «Битва за Москву» состоится 10 экспедиций. По словам председателя Мособлдумы, поисковики работают на конкретных участках сражений и восстанавливают картину боев по архивным данным и находкам.

«Помимо поисковой деятельности, важной составляющей работы является передача эстафеты памяти. В планах на этот год — проведение более 50 «Уроков Мужества» в школах и колледжах», — отметил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на встречах с молодежью поисковики представят артефакты, полевые дневники и истории бойцов.

В регионе также реализуется ряд проектов с участием поисковых объединений, в том числе «Судьба солдата», «Без срока давности», «Небо Родины», «Партизанские тропы» и «Битва за Москву». Кроме того, проходят научно-практические конференции, образовательные курсы и акции памяти.

Поисковая экспедиция представляет собой организованный выезд добровольцев на места боев для розыска незахороненных останков солдат и установления их личностей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.