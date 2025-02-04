Депутаты Мособлдумы встретились с делегацией Верховного Совета Приднестровья

В Московской областной думе состоялась встреча подмосковных депутатов с представителями Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. Взаимодействие сторон ведется около 20 лет — за это время предпринимались шаги по расширению торгово-экономических и культурных связей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На подмосковном рынке продвигается приднестровская продукция, налаживается сотрудничество между учебными заведениями, поддерживаются побратимские связи между Дмитровым и Рыбницей, Ступино и Тирасполем, Чеховом и Дубоссарами.

Также, как отметил в своей приветственной речи председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, важным и эффективным инструментом развития отношений между регионами является межпарламентское сотрудничество.

«Уже более семи лет наши парламенты поддерживают связь. На совместных встречах, в том числе по линии комитетов, мы обсуждали развитие здравоохранения, ЖКХ, решение экологических задач, борьбу с безработицей. В 2024-м году, который был в России Годом семьи, мы делились с вами опытом решения вопросов в рамках социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и инвалидов. С марта 2024 года мы несколько раз работали уже в формате видео-конференц-связи», — добавил спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что сегодня Приднестровье в непростой ситуации, на долю жителей региона выпали серьезные испытания. И важно регион поддержать.

«Московская областная Дума готова дальше усиливать совместную работу с Верховным советом Приднестровья: обмениваться опытом законотворческой деятельности, оказывать консультативную и иную помощь. Совместными усилиями мы будем укреплять нашу дружбу. Что касается планов работы, то, как вы знаете, 2025-й год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества. Наша главная задача остается неизменной — мы делаем все, чтобы поддержать участников специальной военной операции и их близких. Все, чтобы приблизить Победу», — сказал Брынцалов.

Спикер Мособлдумы передал слово председателю Верховного Совета Приднестровья Александру Коршунову.

«Важно, чтобы наши отношения укреплялись. Мы сотрудничаем по многим направлениям, готовы и дальше перенимать опыт по ряду вопросов», — отметил он.

В продолжении в адрес депутатов Мособлдумы Александр Коршунов озвучил просьбу помочь в обновлении учебной и методической литературы для учащихся средней школы Приднестровья и другие вопросы.

«Сегодня российские власти и инстанции разного уровня проводят работу по решению вопроса энергетического кризиса в Приднестровье. Важно, что Московская область и Приднестровье в свою очередь также продолжают укреплять сотрудничество, в том числе и межпарламентское. И сегодня мы наметили планы в рамках нашего дальнейшего взаимодействия», — подытожил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.