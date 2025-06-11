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Звезде «ДМБ» и «Ворониных» Станиславу Дужникову сделали операцию от ожирения

Российскому актеру театра, кино и телевидения Станиславу Дужникову сделали операцию по уменьшению желудка. Звезда фильма «ДМБ» и сериала «Воронины» борется с ожирением, сообщает 112 .

Из-за избыточного веса у заслуженного артиста РФ начались серьезные проблемы со здоровьем. Операция прошла в одном из столичных госпиталей.

В настоящее время Дужников восстанавливается после хирургического вмешательства.

Ранее Театр им. Ленсовета анонсировал возвращение на сцену актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского.