Михаил Боярский вернется на сцену Театра им Ленсовета после травмы

Театр имени Ленсовета анонсировал возвращение на сцену актера, народного артиста РСФСР Михаила Боярского, он появится в спектакле «В этом милом старом доме», сообщает пресс-служба театра.

Боярский выступит во вторник в роли Эраста Петровича.

В апреле до конца сезона приостановили показы спектакля «В этом милом старом доме» с Боярским. Это сделали из-за того, что врачи запретили артисту появляться на сцене.

Ранее актер травмировался во время спектакля в театре, упав с высоты около 3 м. В результате ЧП ему потребовалась медпомощь.