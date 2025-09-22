Звезда сериала «Два Холма» Белоцерковский раскрыл, почему любит играть в театре

Звезда сериала «Два Холма» ставропольский актер Дмитрий Белоцерковский, который сыграл в проекте «хранителя семени» Люция, в интервью « Победе 26 » заявил, что ему нравится выступать в театре. Он отметил, что на сцене чувствует моментальную реакцию от зрителей.

Белоцерковский заявил, что театр занимает огромную часть его жизни. Он работает в Театре комедии.

На сцене артист получает мгновенный отклик от зрителя. Если играет качественно, то люди хлопают и смеются. Те же, кто делает это плохо, сталкиваются со скукой на лицах у зрителей, добавил артист.

Белоцерковский играет не только в театре, но и кино. Он сыграл важную роль «хранителя семени» в сериале «Два холма». Также снимался в проекте телеканала ТНТ «Хутор». Первым важным проектом для артиста, по его же словам, были «Восьмидесятые».

Там сценарий был хорошо проработан. По итогам этого проекта стало понятно, что менять текст без соответствующего согласования с автором не нужно.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.