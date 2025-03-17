Звезда фильма «После любви» Эмили Декенн умерла в 43 года от редкой болезни

Во Франции ушла из жизни 43-летняя звезда фильма «После любви» Эмили Декенн. Агент актрисы Даниэль Гейн рассказал, что она на протяжении 1,5 лет сражалась с раком, сообщает The Voice Mag .

В октябре 2023 года Декенн призналась фанатам, что у нее редкое заболевание — рак надпочечников. В апреле 2024 года девушка заявила, что полностью выздоровела и собирается возвращаться на большие экраны.

Но уже к концу прошлого года рак вернулся. 1 декабря Декенн поделилась, что начала чувствовать себя хуже.

Врачи все же обнаружили злокачественную опухоль надпочечников. Девушка сообщила журналистам, что не сможет прожить столько, сколько планировала изначально.

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