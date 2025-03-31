Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн попал в украинскую базу «Миротворец»*

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23-летний российский актер Марк Эйдельштейн, прославившийся благодаря роли в оскароносном фильме «Анора», был внесен в базу в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, сообщает ТАСС .

Актера обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. На портале указывается, что Эйдельштейна внесли в базу из-за «неоднократного нарушения госграницы» восточноевропейского государства.

Эйдельштейн снимался в таких популярных кинопроектах, как «Первый снег», «Страна Саша», «Сто лет тому вперед», «Монастырь». Он также сыграл роль Ивана в фильме «Анора» Шона Бейкера. Лента выиграла «Оскар» в пяти номинациях, в том числе в категории «Лучший фильм».

Сайт «Миротворец»* появился в 2014 году. Платформа публикует личные данные людей, в том числе журналистов, артистов, мнение которых противоречит мнению авторов сайта.

Ранее в базу данных «Миротворца»* попал стилист и певец Сергей Зверев. Его обвинили в якобы «пропаганде конфликта».

*Заблокированный в России экстремистский сайт.